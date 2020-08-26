KPSS ortaöğretim başvurusu başladı mı? Önlisans başvurusu ne zaman bitiyor, ücret ne kadar?

KPSS lisans başvuruları bitti, sıra sınavda... KPSS önlisans başvuruları ise 21 Ağustos'ta başladı, başvuruların bitmesine 1 hafta gibi bir süre kaldı. Önlisans mezunları 'Başvurusu ne zaman bitiyor, ücret ne kadar?' sorusuna cevap ararken ortaöğretim mezunları ise başvuru tarihlerini araştırıyor. İşte detaylar...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Önlisans başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Sistemde Fotoğraf geçerlilik süresi dolmayan adaylar bu işlemi gerçekleştirebilecekken sistemde geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini yapabilecek. Öte yandan başvuru ücreti ise 80 TL olarak belirlendi.

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KPSS ÖNLİSANS KILAVUZU

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.