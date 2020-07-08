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08.07.2020 - 07:45 |

KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman, önlisans başvuruları hangi tarihte?

KPSS lisans başvurularının bitmesine 1 haftadan çok daha az bir süre kalırken lise ve meslek yüksekokul mezunları sıranın kendilerine gelmesini istiyor. Bu nedenle de binlerce kişi sıkça 'KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman?', 'KPSS önlisans başvuruları hangi tarihte?' diye soruyor.

KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman, önlisans başvuruları hangi tarihte?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim ve önlisans başvuruları için adaylar heyecanlı bir şekilde tarih bekliyor. 1 senenin ardından lise ve önlisans mezunları sınava girecekler. Başvuruyu kaçırmak istemeyenler 'KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman, önlisans başvuruları hangi tarihte?' diye soruyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS LİSANS VE BAŞVURU ÜCRETİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. https://www.osym.gov.tr/TR,19374/2020-kpss-lisansalanoabt-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html adresinden kılavuzu inceleyebilirsiniz. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

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