KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS 2020 sınavları neredeyse tamamlandı. 22 Kasım'da yapılan sınava giren ortaöğretim mezunu adaylar memur olarak çalışabilmek için tercih işlemlerine başlayacak. KPSS ortaöğretim tercih işlemleri ise sonuçların ardından aşlamış olacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Eylül ve 30 Eylül arasında başvuruları alınan ve 22 Kasım'da düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavına katılan adaylar, tahmini puanlarını hesapladılar. ÖSYM takvimine göre KPSS ortaöğretim için sonuçlar 24 Aralık Perşembe günü erişime açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulanabilecek.

DEĞERLENDİRME İŞLEMİ

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin

hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.