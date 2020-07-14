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14.07.2020 - 14:21 |

2020 KPSS Önlisans, Ortaöğretim başvuruları hangi tarihte alınacak? ÖSYM KPSS başvuru tarihleri

KPSS Lisans başvurularının tamamlanmasının ardından gözler Ortaöğretim ve Önlisans başvurularının alınacağı tarihe çevrildi. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS başvuruları ile adaylar mezun oldukları bölümler üzerine kariyerlerini sürdürmek ve bu çalışmalarını devlet kadrolarında sürdürmek için KPSS sınavına giriyor. ÖSYM tarafından son olarak Lisans başvurularının alınmasının ardından gözler Ortaöğretim ve Önlisans başvuru tarihlerine çevrildi. Peki KPSS Ortaöğretim ve Önlisans başvuruları ne zaman alınacak?

2020 KPSS Önlisans, Ortaöğretim başvuruları hangi tarihte alınacak? ÖSYM KPSS başvuru tarihleri

KPSS sınavları hakkında araştırmalar sürüyor. Binlerce adayın merak içerisinde beklediği Lisans başvuruları dün sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru tarihlerini kaçıran bazı adaylar geç başvuruların ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Bunun yanı sıra iki yıllık üniversite eğitimini ve Lise eğitimini tamamlayan adaylar KPSS Ortaöğretim ve Önlisans başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki KPSS Ortaöğretim ve Önlisans başvuruları ne zaman alınacak? 

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Lisans geç başvuru işlemleri 22-23 Temmuz tarihleri arasında alınacak

 

Saldırıya uğrayan kurye kendini kaskıyla böyle savundu!Son dakika haberine göre Tuzla’da bir siteye sipariş götüren moto kurye, çıkış kapısından siteye girmeye çalışan site sakininin aracına yol vermesine rağmen çıkan tartışmada saldırıya uğradı. Şahsın tokatlı saldırısına bir süre maruz kalan moto kurye, kaskı ile karşısındakine vurarak kendisini savundu. Kuryenin tokatlanarak dövüldüğü ve kendisini savunduğu anlar kameraya anbean yansıdı.
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