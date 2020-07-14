2020 KPSS Önlisans, Ortaöğretim başvuruları hangi tarihte alınacak? ÖSYM KPSS başvuru tarihleri

KPSS sınavları hakkında araştırmalar sürüyor. Binlerce adayın merak içerisinde beklediği Lisans başvuruları dün sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru tarihlerini kaçıran bazı adaylar geç başvuruların ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Bunun yanı sıra iki yıllık üniversite eğitimini ve Lise eğitimini tamamlayan adaylar KPSS Ortaöğretim ve Önlisans başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki KPSS Ortaöğretim ve Önlisans başvuruları ne zaman alınacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Lisans geç başvuru işlemleri 22-23 Temmuz tarihleri arasında alınacak