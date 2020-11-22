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22.11.2020 - 10:30 | | AA

KPSS Ortaöğretim sınavı başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) başladı.

KPSS Ortaöğretim sınavı başladı!
KPSS sınavı başladı!
KPSS sınavı başladı!
KPSS sınavı başladı!
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Sınav, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde  düzenleniyor.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel  Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanıyor. Adaylara 130 dakika süre  verildi.

KPSS Ortaöğretim adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına  alınmadı.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacağını sınav giriş  belgeleriyle belgeleyenler, yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir  refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler  alınıyor.

Sınav binaları ve salonları sınavdan önce detaylı temizlik yapılarak  dezenfekte edildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde  görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar dezenfektanlarını  yanlarında getirebildi. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks  eldiven de dağıtıldı.

Adaylar ve görevliler, kendi maske ve siperliklerini kullanabildi.

Sınav görevlilerinin ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları  aracılığıyla takip edildi.

Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav  görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremedi. Adaylar, sınav  binalarına girişte sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince  yönlendirildi.

 

 

Yol ortasında 2 kadını tokatladıAntalya'da kimliği belirsiz kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde, yol ortasında 2 kadına tokat atarken, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan kadınlar, zorla araca bindirilmeye çalışılırken, "Burada kimse yok mu? Komşular" diye bağırarak, yardım istedi.
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