KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Ortaöğretim KPSS soruları ve cevapları

ÖSYM, KPSS sınavlarının kritik öneme sahip oturumlarından ortaöğretimi 22 Kasım'da hayata geçirdi. KPSS ön lisans sonuçlarını ise 26 Kasım'da adayların erişimine açtı. 2020-KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını bekleyen milyonlarca aday, memur kadrolarına atanabilmek için ÖSYM'nin sonuç sayfasını sorguluyor. İşte, KPSS ortaöğretim sınavına dair ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavı, 2020 yılında Din Hizmetleri alan Bilgisi oturumuyla son bulacak. 22 Kasım Pazar günü yapılan KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını araştıran adaylar için ise sonuçlar, 24 Aralık'ta ilan edilecek.

2020-KPSS ORTAÖĞRETİM SORU VE CEVAPLARI...