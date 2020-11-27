MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Ortaöğretim KPSS soruları ve cevapları
ABONE OL
27.11.2020 - 09:35 |

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Ortaöğretim KPSS soruları ve cevapları

2020-KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da yapıldı ve sınavın ardından KPSS soru ve cevapları yayımlandı.15 - 30 Eylül tarihleri arasından başvuruları alınan KPSS ortaöğretim sonuçları için tarih de belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim sonucu nasıl sorgulanır?

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Ortaöğretim KPSS soruları ve cevapları

ÖSYM, KPSS sınavlarının kritik öneme sahip oturumlarından ortaöğretimi 22 Kasım'da hayata geçirdi. KPSS ön lisans sonuçlarını ise 26 Kasım'da adayların erişimine açtı. 2020-KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını bekleyen milyonlarca aday, memur kadrolarına atanabilmek için ÖSYM'nin sonuç sayfasını sorguluyor. İşte, KPSS ortaöğretim sınavına dair ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavı, 2020 yılında Din Hizmetleri alan Bilgisi oturumuyla son bulacak. 22 Kasım Pazar günü yapılan KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını araştıran adaylar için ise sonuçlar, 24 Aralık'ta ilan edilecek.

2020-KPSS ORTAÖĞRETİM SORU VE CEVAPLARI...

    Asgari ücret ne kadar olacak? 4 Aralık'ta...Asgari ücret için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak. Herkesin merak ettiği soru; 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski eşi ve oğlunu öldüren sanık: Beni beş parasız bıraktı

    Eski eşi ve oğlunu öldüren sanık: Beni beş parasız bıraktı

    Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

    Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

    Mübarek cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İşte adım adım cuma namazı kılınışı...

    Mübarek cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İşte adım adım cuma namazı kılınışı...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet