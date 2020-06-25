KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

KPSS Sağlık Bakanlığı başvuruları 14-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Başvurlar bitti ve ardından sonuç tarihleri araştırılmaya başlandı. Geçen seferki tercih sonuçları 5 gün içinde açıklanırken günler yaklaşırken 'KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu sıklaştı.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den henüz bir net tarih verilmedi. Fakat bir önceki Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 5 gün içinde açıklanmıştı. Bu nedenle KPSS-2020/8 tercih sonuçlarının 27 Haziran Cumartesi günü açıklanması bekleniyor.