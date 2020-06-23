KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri 16-22 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından alındı. Dün gece sona eren tercihlerin ardından bir gün geçerken yavaş yavaş sonuç tarihleri araştırılmaya başlandı. Devlet memuru olma hayali kuranlar şimdi 'KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' diye soruyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den henüz bir net tarih verilmedi. Fakat bir önceki Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 5 gün içinde açıklanmıştı. Bu nedenle KPSS-2020/8 tercih sonuçlarının 27 Haziran Cumartesi günü açıklanması bekleniyor.

KPSS-2020/8 tercih kılavuzuna göre:

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme

sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.'