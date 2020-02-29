KPss Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den duyuru var mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan başarılı puan alanlar ve sağlık sektöründe devlet memuru olmak isteyenler 14-20 Şubat tarihlerinde tercihlerde bulundular. Bir önceki tercih sonuçlarının 8'inci günde açıklanması adayların heyecanını katbekat artırırken bugün beklentiler bir hayli yüksek...

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2020/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkında açıklanan net bir tarih yok. Sağlık Bakanlığı'nın bir önceki yapılan tercih sonuçları 8. günde açıklanmıştı. Bu süreç hesap edildiğinde son tercih sonuçlarının dün açıklanması bekleniyordu. Fakat açıklanmayınca gözler 2 Mart Pazartesi gününe çevrildi.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.