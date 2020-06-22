KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman bitiyor?

KPSS Sağlık Bakanlığı tercih işlemleri 16 Haziran'da başladı. Bugün 22 Haziran Pazartesi ve işlemlerin son günü... Elini çabuk tutup işlemlerini yapanlar 'KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' diye sorarken işlemleri son güne bırakanlar ise 'KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır?' sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den henüz bir net tarih verilmedi. Fakat bir önceki Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 5 gün içinde açıklanmıştı. Bu nedenle KPSS-2020/8 tercih sonuçlarının 27 Haziran Cumartesi günü açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Adaylar tercihlerini, 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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