KPSS sınavına girecekler sokağa çıkma yasağına dahil mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü istisnası var mı?

Kısıtlamaların 20 Kasım Cuma günü başlayacak olmasıyla birlikte çeşitli sorular gündeme geliyor. Bakanlık tüm soruları yanıtladı ve cevaplarını vatandaşların erişimine sundu. KPSS, TOEFL, IELTS sınavlarına girecekler kısıtlamalara dahil mi? Yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencileri yasaklardan muaf mı? İşte, İçişleri Bakanlığı sıkça sorulan sorular ve cevapları...

KPSS SINAVINA GİRECEKLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DAHİL Mİ?

Genelge ile KPSS, TOEFL, IELTS ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile refakatçilerinin kısıtlamadan muaf oldukları belirlendiğinden bu sınavlara girecek her yaş grubundaki kişiler sokağa çıkma saat kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İSTİSNALARI

* Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

* 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesinin alınmış olması şartı aranacaktır.

* Genelge ile gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kısıtlamadan muaftır.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR YASAKLARDAN MUAF MI?

Yayımlanan genelgeyle hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında çalışmak durumunda olan inşaat sektöründeki çalışanlara da yer verildi.

* İnşaat sektörü ve çalışanları Genelgenin 5.1/ğ ve 5.2/ğ hükümleri uyarınca üretim ve imalat tesisleri ile buralarda çalışanlar için getirilen istisna hükmü kapsamında olduğundan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.