2020 KPSS sınavları ertelendi mi? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama! 2020 KPSS sınav tarihleri

KPSS sınavları ertelendi mi sorusu sınava girecek olan adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden KPSS sınavlarının ertelendiğine dair paylaşımların yapılmasının ardından adaylar ÖSYM, tarafından herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki KPSS 2020 sınavları ertelendi mi?

ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak."

2020 KPSS SINAVLARI ERTELENDİ!

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.