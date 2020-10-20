MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS Lisans sonuçları için gözler ÖSYM'de...
ABONE OL
20.10.2020 - 13:30 |

KPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS Lisans sonuçları için gözler ÖSYM'de...

KPSS sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM takvimine göre belirlenen KPSS sonuçları tarihine çok az bir zaman kaldı. KPSS Lisans adayları ÖSYM'nin sonuçları erken açıklayıp açıklamayacağını merak ediyor? İşte KPSS sonuçları için belirlenen tarih...

KPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS Lisans sonuçları için gözler ÖSYM'de...

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS Lisans sonuçları için geri sayım başladı. Adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamada. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi. Fakat adaylar sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediyor.

ÖSYM son dönemde bazı sınavların sonuçlarını belirlenen tarihten bir ya da iki gün erken açıklamıştı. KPSS sonuçları için ise heyecanlı bekleyiş sürüyor.

KPSS Lisans (Genel kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül'de; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı 12-13 Eylül'de; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 20 Eylül tarihinde yapılmıştı.

Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından verilen tarih...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM KPSS lisans sınavlarını 22 Ekim 2020 tarihinde ilan edecek. Sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ise netleşmedi. KPSS lisans sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar ÖSYM sonuç açıklama sistemi "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinde sonuçlar açıklandığında T.C. kimlik numarası ve şifre ile sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

KPSS SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Cumhurbaşkanı'ndan İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesaj gönderdi. İslam dünyasına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız" dedi ve ekledi: "Fitneye düşmeyeceğiz, kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz." Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Erdoğan, "Macron'un başını çektiği girişimlerin gayesi İslam ile hesaplaşmaktır" diye konuştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 711 askeri personel için ihraç dosyası

İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 711 askeri personel için ihraç dosyası

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

Kumluca'yı dolu ve fırtına vurdu! Zarar tespiti için çalışmalar sürüyor

Kumluca'yı dolu ve fırtına vurdu! Zarar tespiti için çalışmalar sürüyor

Sıradaki Haber