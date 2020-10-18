KPSS sonuçları açıklandı mı, Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor?

KPSS lisans sınavları 20 Eylül'de sona erdi, bu tarihten itibaren sonuç tarihi adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Sonuçların erken açıklanma ihtimaline karşı da sonuçlar hakkında adaylar bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.