MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KPSS sonuçları açıklandı mı, tüm gözler ÖSYM'de! KPSS lisans sonuçları nereden sorgulanır?
ABONE OL
16.10.2020 - 10:19 |

KPSS sonuçları açıklandı mı, tüm gözler ÖSYM'de! KPSS lisans sonuçları nereden sorgulanır?

KPSS lisans sonuçları için heyean dorukta. Eylül ayında yapılan KPSS lisans sınavlarının sonuçlarını bekleyen adayların gözü ÖSYM'den gelecek haberde. ÖSYM sınav takvimine göre sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları açıklandı mı, tüm gözler ÖSYM'de! KPSS lisans sonuçları nereden sorgulanır?

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS'nin sonuçları bekleniyor. KPSS Lisans (Genel kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül'de; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı 12-13 Eylül'de; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 20 Eylül tarihinde yapılmıştı.

Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından verilen tarih...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM KPSS lisans sınavlarını 22 Ekim 2020 tarihinde ilan edecek. KPSS lisans sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar ÖSYM sonuç açıklama sistemi "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinde sonuçlar açıklandığında T.C. kimlik numarası ve şifre ile sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

KPSS SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kırmızı bültenle aranan terörist Adana'da yakalandıGelen son dakika haberine göre; Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının komşuları korku içinde

Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının komşuları korku içinde

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Tomruğun altında kaldı, bacağı kesildi

Tomruğun altında kaldı, bacağı kesildi

Sıradaki Haber