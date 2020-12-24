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24.12.2020 - 11:36 |

KPSS sonuçları belli oldu! KPSS ortaöğretim sonuçları 2020

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru adayları harekete geçirdi. KPSS ortaöğretim sonuçları ÖSYM'nin sitesinden öğrenci girişi yapılarak öğreniliyor. İşte KPSS ortaöğretim sonuçları için erişim linki...

KPSS sonuçları belli oldu! KPSS ortaöğretim sonuçları 2020

15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan, 22 Kasım günü sınavı uygulanan KPSS ortaöğretim sınavı için heyecan dolu o gün geldi çattı. Bugün KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklandı. 

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS sonuçları belli oldu KPSS ortaöğretim sonuçları 2020

 

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları her ÖSYM'nin sınavında da olduğu gibi sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak. Adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak KPSS puanını öğrenebilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÖSYM SONUÇ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMALARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

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