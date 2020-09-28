KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi KPSS 2020 tarihleri

2020 Yılının KPSS oturumlarına uzun zamandır hazırlanan adaylar sınav günleri ve sınav sonuçları hakkında bilgi almak için harekete geçti. ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde KPSS'nin tüm oturum bilgileri yer aldı. KPSS başvuru tarihleri, sınav günleri, sınav saatleri açıklandı. Ayrıca merakla beklenen KPSS sonuçlarının tarihi de takvimde yerini aldı. İşte KPSS sonuçları hakkında merak edilenler...

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS 2020 Önlisans oturumu 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ - SINAV GÜNÜ NE ZAMAN?

KPSS 2020 ortaöğretim oturumu başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT BAŞVURU TARİHLERİ - SINAV GÜNÜ NE ZAMAN?

KPSS DHBT başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak. Sınav günü ise 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sonuçları : 22 Ekim 2020

KPSS Alan bilgisi sonuçları 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan bilgisi sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Önlisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sonuçları: 27 Ocak 2020

tarihlerinde açıklanacak.