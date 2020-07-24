MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KPSS/1 Ortaöğretim kadro ve pozisyonlar | KPSS tercihleri için son gün ne zaman?
ABONE OL
24.07.2020 - 10:54 |

KPSS/1 Ortaöğretim kadro ve pozisyonlar | KPSS tercihleri için son gün ne zaman?

KPSS tercih işlemleri başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün KPSS/1 kadro ve pozisyonlarını da duyurdu. Peki, KPSS tercihleri nasıl yapılır, tercihler için son gün ne zaman? İşte KPSS-2020/1 tercih işlemleri ile ilgili ayrıntılar.

KPSS/1 Ortaöğretim kadro ve pozisyonlar | KPSS tercihleri için son gün ne zaman?

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerinin 23 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde yapılabileceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 23 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr' adresimizden yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Tercihleri yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de 'Aranan Nitlik Kodları'. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

KPSS KADRO VE POZİYONLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Binali Yıldırım'dan Ayasofya yorumuEski TBMM Başkanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle buluşarak sabah yürüyüşü yaptı. Yıldırım, "Bugün Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması bütün halkımız için ve bütün İslam alemi için önemli bir karardır" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS/1 Ortaöğretim kadro ve pozisyonlar | KPSS tercihleri için son gün ne zaman?

KPSS/1 Ortaöğretim kadro ve pozisyonlar | KPSS tercihleri için son gün ne zaman?

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Ayasofya Cami imamları kim? İşte Ayasofya Camisi imamları...

Ayasofya Cami imamları kim? İşte Ayasofya Camisi imamları...

Sıradaki Haber