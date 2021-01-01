KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020/2 tercihleri nasıl yapılır?
KPSS tercihleri 30 aralık'ta başladı. Başvurular 7 Ocak'ta son bulurken işlemlerini tamamlayanlar, sonuç tarihini araştırmaya başladı. Öte yandan henüz başvuru yapmayanlar ise KPSS 2020/2 tercihleri nasıl yapılır? diye soruyor. İşte konuya dair detaylar...
KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Tercihler devam ediyor. Başvurularını yapanlar KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? diye sorarken hiçbir işlem yapmayanlar KPSS 2020/2 tercihleri nasıl yapılır? diye soruyor. İşte ayrıntılar...
KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Bir önceki tercihler 4 Ağustos'ta son bulmuş sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu süre hesaplandığında son tercih sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.
KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Kılavuza https://www.osym.gov.tr/TR,20771/kpss-20202-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html adresinden ulaşabilirsiniz.