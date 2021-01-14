KPSS TERCİH SONUÇLARI sorgulama ekranı | KPSS tercih sonuçları sayfası

ÖSYM'nin son dakika duyuruları arasında yer alan KPSS tercih sonuçları, adaylarını harekete geçirdi. Geçtiğimiz ay tercihte bulunan üzerinden çok geçmeden sonuçları belirlenen KPSS'nin tercih sonuçları 'sonuc.osym.gov.tr'den ööğreniliyor. İşte KPSS tercihinde bulunan adayların erişmesi gereken ÖSYM'nin sonuç linki haberimizde...

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA



ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.



HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR



KPSS'de yüksek puan almak, bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.



YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ



Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.