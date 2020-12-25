KPSS tercih tarihleri belli oldu! KPSS tercihleri nasıl yapılır?
Son dakika haberlere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerine yönelik tarihleri açıkladı. KPSS tercihinde bulunmak isteyen adaylar ise KPSS tercihi nasıl yapılır, KPSS tercih tarihleri ne zaman sorularını araştırmaya başladı. İşte KPSS tercihleri hakkında son gelişmeler...
Uzun zamandır sabırsızlıkla beklenen KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri için heyecan doruktaydı. Tercih yapacak olan adaylar, tarihleri öğrenmek istiyordu. Güne güzel haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin alınacağı tarih aralığını belirtti. Peki KPSS tercih tarihleri ne zaman? KPSS tercihleri nasıl yapılır?
KPSS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak." dedi.
KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.