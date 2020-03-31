Corona virüsü ile ilgili her gün yeni kararlar alınıyor. Son karar ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan geldi. Kredi kartı borçları konusunda alınan kararlar sonrası "Kredi kartı borçları ertelendi mi, silindi mi?" sorusuna cevap aranmaya başlandı.

KREDİ KARTI İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı.

Buna göre, Kurul kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi.

Ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı.

Eski uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden bir aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu.