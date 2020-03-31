MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kredi kartı borçları ertelendi mi, silindi mi?
ABONE OL
31.03.2020 - 08:30 |

Kredi kartı borçları ertelendi mi, silindi mi?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile bireysel kredi kartları ilgili yeni kararlar aldı. Bu gelişme sonrası "Kredi kartı borçları ertelendi mi, silindi mi?" aramaları iyice arttı. İşte konuya ilişkin yeni detaylar...

Kredi kartı borçları ertelendi mi, silindi mi?

Corona virüsü ile ilgili her gün yeni kararlar alınıyor. Son karar ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan geldi. Kredi kartı borçları konusunda alınan kararlar sonrası "Kredi kartı borçları ertelendi mi, silindi mi?" sorusuna cevap aranmaya başlandı.

KREDİ KARTI İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı.

Buna göre, Kurul kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi.

Ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı.

Eski uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden bir aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu.

Milliyet'te Gündem (31 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kredi kartı borçları ertelendi mi, silindi mi?

Kredi kartı borçları ertelendi mi, silindi mi?

SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

Af yasası (ceza infaz) yasası çıktı mı? Hangi suçlular (kimler) corona virüsü izni alacak?

Af yasası (ceza infaz) yasası çıktı mı? Hangi suçlular (kimler) corona virüsü izni alacak?

Sıradaki Haber