Kredi ödemeleri - kredi kartı borçları ertelendi mi? Hangi bankalar borçları erteledi, ödemeler ne zaman başlar 2020?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler arasında her gün yenisi ekleniyor. Borcu olan vatandaşları yakından ilgilendiren kredi ödemeleri ertelendi mi, kredi kartı borçları ertelendi mi soruları yoğun ilgi görmeye başladı. İşte konuya ilişki merak edilenler ve son dakika açıklamaları...

KREDİ KARTI BORÇLARI VE KREDİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

200 BİN KİŞİNİN BORCU ERTELENDİ

Son dakika haberlere göre, VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih yaptığı son dakika açıklamasında, "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik. KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik" dedi. Üstünsalih, "200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik." ifadelerini kullandı.

KREDİ KARTI FAİZLERİ DÜŞTÜ

Son dakika haberlere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gidildiğini duyurdu.

Son dakika haberine göre kredi kartı kullananları ilgilendiren önemli gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu karara göre, kredi kartlarında azami faiz oranı düşürüldü.

Buna göre;

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1.40)

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1.12)

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1.70)

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1.42) oldu.

Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

HALKBANK

31 Mart tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşterilerin bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecekler.

Banka bugün Türkiye'deki finansal istikrarın korunması, işletmelerin desteklenmesi, istihdamın muhafaza edilmesi ve hane ekonomilerinin devamlılığının sağlanması için alınan ‘Finansal İstikrar Kalkanı' kapsamındaki tedbirleri açıkladı.

Esnaf ve sanatkarların bu bankaya olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Halkbank'tan yapılan açıklamada,"Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek” ifadelerine yer verildi.

ZİRAAT BANKASI

31 Mart 2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeler ötelenecek.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank'tan kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri halinde bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

DENİZBANK

DenizBank, 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

VAKIFBANK

Vakıfbank, firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacağını, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacağını belirtti.

ŞEKERBANK

Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek.

TEB

Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan’a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.

ALBARAKA

Albaraka: Bütün bireysel ve ticari müşterileri talep etmeleri halinde, 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan finansman taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.

ALTERNATİF BANK

Alternatif Bank: Tüzel ve bireysel müşterilerinin talep etmeleri halinde 30 Nisan’a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemelerini mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar öteleyecek. 30 Nisan tarihine kadar internet ve mobil bankacılık üzerinden EFT ve havale işlemleri ücretsiz sunulacak.