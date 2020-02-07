Kuaförüm Sensin kim elendi, kim gitti? Kuaförüm Sensin'de hangi takım 10 Bin TL'yi kazandı?

Hafta içi her gün yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışması Gözde Kansu'nun sunumuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Her hafta elenen ve kazananın açıklandığı Kuaförüm Sensin'de büyük gün bugün. Hangi takım 10 Bin lirayı kazandı? Hangi yarışmacı Kuaförüm Sensin'den elendi? İşte Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin kim kazandı? sorularının cevapları...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin yarışmasından 3-7 Şubat haftasında en düşük puanı alan takım Ali ve Betül oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN KİM KAZANDI?

Kuaförüm Sensin yarışmasında 3-7 Şubat 2020 haftasında en yüksek puanı alan takım 108 puanla iki takım birinci oldu. Taner ile Aslı, Abdullah ile İsmihan oldu