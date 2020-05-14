KÃ¼Ã§Ã¼k Alime Naz'Ä± fark etmeyip traktÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±lar... YÃ¼rek dayanmaz!

Olay, saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda Killik Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Ã¼zÃ¼m baÄŸÄ±ndan dÃ¶nen Mehmet Kara (40), 45 RL 791 plakalÄ± traktÃ¶rÃ¼ne takÄ±lÄ± olan ilaÃ§ makinesinin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in komÅŸusu HÃ¼seyin Toprak'tan yardÄ±m istedi.



Toprak, zirai ilaÃ§ makinesinin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in komÅŸusunaÂ yardÄ±m etti. Makine Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken Mehmet Kara'nÄ±nÂ traktÃ¶rle hareket ettiÄŸi sÄ±rada aracÄ±n bÃ¼yÃ¼k tekerleÄŸinin Ã¶nÃ¼ne gelen HÃ¼seyin Toprak'Ä±n 2.5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Alime Naz Toprak, traktÃ¶rÃ¼n altÄ±nda kaldÄ±. Baba ve traktÃ¶r sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, hemenÂ saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m mÃ¼dahaleye raÄŸmen kÃ¼Ã§Ã¼kÂ Alime Naz yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.