Kulağına Küpe Olmak Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Deyimler genelde mecaz anlamda kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Kulağına küpe olmak deyiminin anlamı ise yaşadığı bir olaydan ders almak olarak açıklanabilir.

Kulağına Küpe Olmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Deyim duyguları ve düşünceleri birkaç kelime ile ifade eden kalıplaşmış özlü sözlerdir. Dilimizde birçok yerde kullanılmaktadır. En az 2 kelimeden oluşan deyimler genellikle ilk anlamı dışında kullanılmaktadır. Kalıplaşmış sözlerdir ve değişikliğe uğramazlar. Bir olayı veya bir durumu kısa cümleler şeklinde açıklanmasıdır. Deyimler atalarımızdan kalma sözlerdir.

Bu deyimlerden birisi de kulağına küpe olmak deyimidir. Çok sık kullanılmasından dolayı anlamı merak uyandırmaktadır. Kulağına küpe olmak deyiminin anlamını TDK sözlüğünden bulmak mümkündür. Kulağına küpe olmak deyiminin anlamı aşağıda açıklanmıştır.

- Başına gelen bir işten veya gördüğü ve yaşadığı olaylardan ders almak ve unutmamaktır.