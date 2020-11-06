06.11.2020 - 16:02 | | AA
Kulp'ta kan bağışı kampanyasına destek
Kulp Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlenen ve 2 gün sürecek olan kan bağışı kampanyasına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler destek verdi.
Hükümet Konağı önünde bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ve öğretmenler, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.
Kaya, daha önce de kan bağış kampanyalarında bulunduklarını belirterek, bağışların çok önemli olduğunu söyledi.
Kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın tam zamanı olduğunu kaydeden Kaya, "Kan bağışında bulunarak bir hayatın kurtulmasına vesile olursak ne mutlu bize. Kampanyaya katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.
Depolarda kalmadı: Yüzde 84!Bulgaristan'da koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesiyle birlikte günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar, eczanelere akın edip, aspirin almaya başladı. Kent merkezindeki eczanelerde geçen yıla göre bu yılın son üç ayında aspirin satışlarında yüzde 84 artış yaşandığını söyleyen Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "Hal böyle olunca fazlasıyla, 5'er 10'ar kutu alıyorlar, diyebiliriz. Şu anda depolarda 100 miligramlık aspirin yok" dedi.