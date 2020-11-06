Kulp'ta kan bağışı kampanyasına destek

Hükümet Konağı önünde bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ve öğretmenler, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Kaya, daha önce de kan bağış kampanyalarında bulunduklarını belirterek, bağışların çok önemli olduğunu söyledi.

Kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın tam zamanı olduğunu kaydeden Kaya, "Kan bağışında bulunarak bir hayatın kurtulmasına vesile olursak ne mutlu bize. Kampanyaya katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.