19.05.2020 - 20:05 | | AA
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.
Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Koca'yı makamında ziyaret ettiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığımız ile yürüttüğümüz çalışmaları ve normalleşme sürecinde yapacaklarımızı konuştuk." ifadesini kullandı.
BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy'la, bakanlığımızda bir görüşme yaptık. Şartların normale dönüşme sürecini, Türkiye'ye gelecek olan turistlerin sağlık durumları konusundaki önlemleri ele aldık. Sağlık turizmi gibi konular üzerinde de önemli istişarelerde bulunduk.
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