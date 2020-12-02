Kulucahisar Kalesi nerede? Kulucahisar Kalesi tarihte kaç yılında fethedildi?

Kulucahisar Kalesi nerede sorusu Kuruluş Osman dizisinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kuruluş Osman dizisi ile birlikte yeniden gündeme gelen Kulucahisar Kalesi'nin tarihte fethi 1285 yılında Osman Bey ve birlikleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 300 kişilil bir kuvvetle gece baskını ile ele geçirilen Kulucahisar Kalesi Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihteki ilk kale fethi olarak kayıtlara geçmitir.

KULACAHİSAR KALESİ KAÇ YILINDA FETHEDİLDİ?

Kulacahisar’ın Fethi veya Kulacahisar Baskını; Osman Bey komutasındaki Türk kuvvetleri ile Bizans’a karşı 1285 yılında yapılan savaştır.

Osman Bey; Ermeni Beli Muharebesi’nde yeğeni Savcı Bey’in oğlu Bay Hoca’nın şehit düşmesi üzerine İnegöl’e birkaç fersah mesafede olan ve Emirdağ’ın eteğinde bulunan bu hisarı fethetmiştir. 300 kişilik kuvvetle bir gece baskını sonucu kale Türkler’in eline geçmiştir. Bu Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki ilk kale fethidir. Hristiyan ahali de Osman Bey’in hükümdarlığını kabul ettiği için oradaki insanlara zarar verilmedi. Osman Bey kaleyi tahrip etmekle beraber halkın canını bağışladı ve onları esir aldı.