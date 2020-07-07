Kurban Bayramı ayın kaçında, bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam alemimde çok özel bir yere sahip olan Kurban Bayramının hangi gün idrak edileceği bayram tatilinin kaç gün olacağı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramını evlerinde geçiren vatandaşlar Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Kurban ibadetinin yerine getirileceği bayram günlerinde vatandaşlar kesilecek olan kurbanların etlerini ihtiyaç sahipleri ve yakın akraba ile buluşturacak. Peki Kurban Bayramı hangi gün idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. 3 Temmuz Pazartesi akşamı sona erecek. 30 Temmuz Cuma günü ise Arefe günü idrak edilecek

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram tatilinin 9 gün olması beklenmiyor. Bayramın ilk gününün Cuma gününe denk gelmesi ve İkinci ve üçüncü bayram günlerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin yarım gün arefe günü de hesaba katıldığı anda 4,5 gün olması bekleniyor.