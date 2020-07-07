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07.07.2020 - 11:29 |

Kurban Bayramı ayın kaçında, bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Ramazan Bayramını corona virüs nedeniyle evlerinde geçiren vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün sorusu merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor. Kurban ibadetinin yerine getirileceği bayram günlerinde vatandaşlar hem ibadetleri yerine getirecek hemde akraba ve aile ziyaretinde bulunulacak. Peki Kurban Bayramı ne zaman, bayram ayın kaçında?

Kurban Bayramı ayın kaçında, bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam alemimde çok özel bir yere sahip olan Kurban Bayramının hangi gün idrak edileceği bayram tatilinin kaç gün olacağı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramını evlerinde geçiren vatandaşlar Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Kurban ibadetinin yerine getirileceği bayram günlerinde vatandaşlar kesilecek olan kurbanların etlerini ihtiyaç sahipleri ve yakın akraba ile buluşturacak. Peki Kurban Bayramı hangi gün idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. 3 Temmuz Pazartesi akşamı sona erecek. 30 Temmuz Cuma günü ise Arefe günü idrak edilecek

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram tatilinin 9 gün olması beklenmiyor. Bayramın ilk gününün Cuma gününe denk gelmesi ve İkinci ve üçüncü bayram günlerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin yarım gün arefe günü de hesaba katıldığı anda 4,5 gün olması bekleniyor.

ABD savaş gemisi “USS Porter” İstanbul Boğazı’ndaTürkiye, Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan ile birlikte Karadeniz’de ikinci deniz devriyesini gerçekleştiren ABD savaş gemisi “USS Porter” adlı füze fırkateyni, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizine açıldı. Geminin geçişi esnasında gönderde Türk bayrağı dalgalandırılırken ağır makineli silahların başında ise askerler nöbet tuttu. Donanmanın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “ABD Donanması, Montrö Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak Karadeniz'de rutin olarak faaliyet göstermektedir” denildi.
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