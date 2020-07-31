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31.07.2020 - 11:45 | | DHA

Kurban pazarında et paylaşımı kavgası! 3 yaralı

Tuzla'da iki grup arasında et paylaşımı sırasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı.

Kurban pazarında et paylaşımı kavgası! 3 yaralı

Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü.

İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına aldı. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kurban pazarında et paylaşımı kavgası 3 yaralı

 

İstanbul sokaklarında kaçak kurban kesimleriİstanbul'da bazı kişiler kurbanlıkları yine yasak olmasına rağmen sokakta ve boş arsalarda kesti.
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