MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kurtarmak için seferber olmuşlardı! 7 yaşındaki Uğur'dan acı haber
ABONE OL
02.12.2020 - 16:27 |

Kurtarmak için seferber olmuşlardı! 7 yaşındaki Uğur'dan acı haber

 Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, AML ve ALL hastası 7 yaşındaki Uğur Akyüz tedavi gördüğü İzmir-Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Minik Uğur’un hayatını kaybetmesi O’nun için kök hücre bulunabilmesi için seferber olan Ayvalık halkını yasa boğdu.

Kurtarmak için seferber olmuşlardı! 7 yaşındaki Uğur'dan acı haber

Uğur Akyüz için kök hücre bulunabilmesi için Türk Kızılay’ı ile ünlü sanatçı Haluk Levent’in başkanı olduğu Ahbap Derneği’nin de Twitter üzerinden katkı sağladığı dev bir kampanya başlatılmış ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra binlerce insan minik Uğur ile O’nun gibi AML ve ALL hastaları için kan merkezlerine koşmuştu.

Ayvalık Şefkat Evleri Derneği’nin maddi ve manevi tam destek verdiği Uğur Akyüz için aranan kök hücre Almanya’da bulunmuş ve nakil ameliyatı da gerçekleşmişti. Ancak ağır ilaçların bağışıklık sistemini çökerttiği minik çocuğun, lösemiden kurtulmuşken basit bir mantar enfeksiyonuna yakalanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

İzmir’den getirilen Uğur’un cenazesi, Altınova Orta Camii'nden mahalle kabristanına defnedildi. Cenazede; AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Ayvalık Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Rüçhan Akgöl, Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, Uğur Akyüz’ün ailesi ve yakınlarıyla, okul müdürü ile okul öğretmenleri hazır bulundu.

7 yaşında hayatını kaybeden Uğur’un cenazesinde; annesi Bedevi Akyüz ile babası Mehmet Latif Akyüz’ün derin üzüntüsü ise yürekleri dağladı. Akyüz ailesi, yitirdikleri evladı Uğur için hastalık sürecinden bu yana destek veren herkese gözyaşları içerisinde teşekkür etti.

Yörük çalgısı sipsi coğrafi işaret aldıTeke yöresinin illerinden Burdur'un Altınyayla ilçesinde bin yılı aşkın süredir icra edilen üflemeli sazlardan sipsi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret alarak tescillendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karabük'ün en yoğun caddesine 400 kişi sınırlaması

Karabük'ün en yoğun caddesine 400 kişi sınırlaması

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Bakan Soylu'nun bir dönem basın ekibindeki Aydın, kazada yaralandı

Bakan Soylu'nun bir dönem basın ekibindeki Aydın, kazada yaralandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet