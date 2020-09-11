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11.09.2020 - 16:45 |

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman oyuncuları kim, konusu nedir? Yeni sezon fragmanı...

ATV'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak merak konusu. Kuruluş Osman dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlanınca izleyiciler heyecanlandı. Peki Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak, dizinin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak?

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman oyuncuları kim, konusu nedir? Yeni sezon fragmanı...

Kuruluş Osman 2. sezon fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı fragmanda izleyenlerin nefesi kesildi. Sabırsızlıkla yeni bölümün yayınlanmasını bekleyen izleyiciler, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna cevap aramaya başladı. İşte dizi hakkında merak edilenler ve fragmanı...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON FRAGMAN FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon yayın tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin yayın tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KURULUŞ OSMAN'DA NELER OLMUŞTU?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?

Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldıÇanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.
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