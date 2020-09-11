Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman oyuncuları kim, konusu nedir? Yeni sezon fragmanı...

Kuruluş Osman 2. sezon fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı fragmanda izleyenlerin nefesi kesildi. Sabırsızlıkla yeni bölümün yayınlanmasını bekleyen izleyiciler, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna cevap aramaya başladı. İşte dizi hakkında merak edilenler ve fragmanı...

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KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon yayın tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin yayın tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KURULUŞ OSMAN'DA NELER OLMUŞTU?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?