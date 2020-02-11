Kurumsal kimlik detayı! İmamoğlu 'istifa etti' dedi ama...

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Meltem Şişli, geçtiğimiz cumartesi günü, soruşturmanın selameti için görevinden istifa etmişti.

Başkan İmamoğlu da, Şişli’nin istifa dilekçesini yürürlüğe koyduğunu, soruşturma sonuna kadar Şişli’nin açığa alındığını söylemişti.

İMAMOĞLU İNCELEME BAŞLATILDIĞINI DUYURMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK çalışanlarına söylediği iddia edilen aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeleriyle ilgili inceleme başlattıklarını açıklamıştı.

Bir gazetecinin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'te kadın çalışanlara yönelik söylediği iddia edilen aşağılayıcı ve ayrımcı sözleri ile ilgili bir işlem yapıp yapmadıklarına yönelik sorusunu cevaplayan İmamoğlu, konunun çok hassas olduğunu ifade ederek bu sebeple kelimelerini dikkatli seçeceğini söylemişti.

Konuyu incelemeye aldıklarını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"31 Ocak itibarıyla süreci kurum içerisinde inceliyoruz. Bu konuda incelemelerimizi başlattık. İkincisi zaten bu konuyla ilgili yasal bir süreç de başlatıldı. Sürecin sonucu bizim, kurumumuz ve çalışma arkadaşımız açısından elbette çok önemli. Benim olduğum hiçbir yerde hiçbir çalışma ve yol arkadaşım, hiç kimseye -ister çalışma arkadaşlarımdan birisine ister herhangi bir vatandaşa- inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Zira bu şekilde davranan bir insan zaten benimle çalışmak istemiyor demektir. Bu insanla benim yan yana durma şansım yok. Böyle bir insanın da benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net. Bu konunun üzerinden, benim hassasiyetimi başka bir yöne çekmeye çalışanlara bunu duyuralım."