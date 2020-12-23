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23.12.2020 - 11:31 |

Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen torun CİMER'den yardım istedi

Aksaray'da 3 aydır küs olan 75 yaşındaki dedesi Mehmet ile 70 yaşındaki büyükannesi Güllü Karip'i barıştırmak isteyen torun Burcu Karip, durumuCİMER'e yazdı. Vali Hamza Aydoğdu: "Burcu yanımızda çok içten bir konuşma yaptı. Bizler de bu duruma kayıtsız kalamadık. Burcu'yu da yanımıza alarak büyükannemizin yanına gittik. Onları barıştırdık" dedi.

Torun CİMER'den yardım istedi! Vali gerçekleştirdi
Torun CİMER'den yardım istedi! Vali gerçekleştirdi
Torun CİMER'den yardım istedi! Vali gerçekleştirdi
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Aksaray'da 3 aydır küs olan  dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen torun Burcu Karip Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) yardım istedi. 

Karip, 16 Aralık'ta CİMER'e, 75 yaşındaki dedesi Mehmet ile 70  yaşındaki büyükannesi Güllü Karip'in 3 aydır küs olduğunu, birbirlerini  sevdiklerini ancak barışmadıklarını aktardı.

Büyükannesinin evini terk ederek başka bir torununda yaşamaya  başladığını anlatan 21 yaşındaki Karip, çifti barıştırmak için Aksaray Valisi  Hamza Aydoğdu'dan da yardım istediğini belirtti.

CİMER'in, talep yazısını Aksaray Valiliğine göndermesi üzerine, Vali  Aydoğdu, torun Karip ile görüşerek, büyükanne Güllü Karip'in kaldığı eve gidip  isteklerini dinledi.

Dede Mehmet'le de görüşen Aydoğdu, küsleri barıştırarak, torun Burcu  Karip'in isteğini yerine getirdi.

Aydoğdu, AA muhabirine, Burcu Karip'in, CİMER'e dedesiyle  büyükannesinin küs olduğunu ve barıştırmak için Aksaray Valisinin gelmesi  gerektiğini belirten bir yazı yazdığını söyledi.

Talebi okuduğunu ve çok samimi bulduğunu anlatan Aydoğdu, şunları  kaydetti:

"Burcu yanımızda çok içten bir konuşma yaptı. Bizler de bu duruma  kayıtsız kalamadık. Burcu'yu da yanımıza alarak, büyükannemizin yanına gittik.  Onları barıştırdık. Biz hep çocuklarımıza ve gençlerimize irfan sahibi ailelerin  evliliklerini örnek gösteriyoruz. Aile bizi evlerinde misafir etti, bizleri  kırmadı. Aradaki ufak tefek, her ailede olabilecek konuları çözerek onları  barıştırdık. Evlilik müessesesi belirli bir yaştan sonra kökleri sağlam bir  duruma dönüşüyor. Artık dedemiz ve ninemiz evlerinde birbirleriyle yaşlanacak. Daha mutlu ve huzurlu olacaklar inşallah. Biz zaten çok bir şey yapmadık.  Torunlarının samimiyeti tüm problemleri çözdü. Bu vesileyle aradaki buzları  eritmiş olduk. İnşallah bundan sonra herhangi bir sıkıntı olmayacak."

Burcu Karip ise dedesi ve babaannesinin bir türlü barışmadığını, son  çare olarak CİMER'e başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Çok kısa süre sonra valilikten kendisine dönüş olduğunu anlatan Karip,  "Şu anda Vali Aydoğdu ile birlikte küsleri barıştırmaya geldik. Her şey yolunda  gitti. Sağ olsun kendisi bana çok yardımcı oldu. Kısa bir sürede gelerek küsleri  barıştırdık. Kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen torun CİMERden yardım istedi

Küs dedesiyle büyükannesini barıştırmak isteyen torun CİMERden yardım istedi

 

  

 
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