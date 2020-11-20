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20.11.2020 - 15:54 |

Kütahya’da immün plazma bağışı kabul edilmeye başlandı

Kızılay Kütahya Kan Bağış Merkezi’nde aferez cihazının hizmete alınmasının ardından koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan immün plazma bağışları kabul edilmeye başlandı. Aferez cihazı olmadan önce bağış yapmak isteyenlerin Eskişehir’e gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Kütahya Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy, “Bundan sonra plazma bağışı için Eskişehir’e gitmeye gerek kalmayacak” dedi.

Kütahya’da immün plazma bağışı kabul edilmeye başlandı

Koronavirüs tedavisinde yaygın olarak kullanılan immün plazma bağışında kullanılan aferez cihazı Kızılay Kütahya Kan Bağış Merkezi’nde hizmete alındı. Plazma aferez cihazının Kütahya’da hizmete alınmasının önemli olduğunu ifade eden Kızılay Kütahya Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy, “Tabi ihtiyaçtı, dün şirket tanıtımını yaptı. Çalışanlarımıza da konuyla ilgili eğitim verildi. Bundan sonra plazma bağışı için Eskişehir’e gitmeye gerek kalmayacak. Kütahya Kan Bağışı Merkezimizde plazma bağışına devam edeceğiz. Bu işi randevu usulü yapacağız. Görevli arkadaşlarımız Sağlık Bakanlığı’ndan aldıkları listeye göre bağış yapması uygun ve müsait olan kişileri arayıp, onlara randevu verecekler. Bu şekilde devam edeceğiz. Halkımıza ve Kütahya’mıza hayırlı olsun. Biz normal şartlarda kanı üçe ayırıyoruz. Plazma, trombosit ve eritrosit olarak. Bunu zaten biz yapıyoruz. Şu anda yaptığımız işlem hastalık geçirmiş kanında antikor bulunan kişilerden sadece plazma alıyoruz. Ve aldığımız bu plazmaları hastanelerimize veriyoruz. Tıbbi gerekliliği olan hastalarda kullanılıyorlar” dedi.

‘KAN BAĞIŞLARI DÜŞTÜ’

Kan bağışların ciddi düşüşler yaşandığını da hatırlatan Ulusoy, “Kan bağışı konusunda da halkımızdan destek bekliyoruz. Kütahya halkı her zaman katılımcıdır ve sorumluluğu almıştır. Bu konuda da bize yardımcı olacaklarını biliyoruz” şeklinde konuştu.

 

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