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27.01.2021 - 12:09 | | AA

Kütahya'da Roma dönemine ait sikke koleksiyonu bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, "İkinci Efes" olarak ifade edilen Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda bir testide, Roma Cumhuriyeti dönemine ait koleksiyonlarda da ender görülen 651 gümüş sikke bulundu.

Kütahya'da Roma dönemine ait sikke koleksiyonu bulundu
Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti'nde Roma'nın sikke koleksiyonu bulundu
Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti'nde Roma'nın sikke koleksiyonu bulundu
Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti'nde Roma'nın sikke koleksiyonu bulundu
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi'de kazı  ve alan çalışmaları, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü koordinatörlüğünde  yürütülüyor.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, il merkezine  48 kilometre uzaktaki antik kentte daha önce Alman arkeologların yaptığı  çalışmaların, 2011'den itibaren Türk uzmanlarca yürütüldüğünü söyledi.

Antik kentten geçen çayda, Roma döneminde olduğu gibi kayıkların  yüzdürüleceği "Aizanoi Penkalas Projesi" çalışmalarında bir testide,  koleksiyonlarda ender rastlanan gümüş sikkeler bulunduğunu belirten Özer, şöyle  devam etti:

"Testinin, etrafı üç pişmiş toprak plakayla çevrilerek saklanmak  istendiği belirlendi. Testi itinayla kazı ekibi tarafından çıkarılarak kazı  deposunda sayım gerçekleştirildi. Sayımda 651 gümüş sikke olduğu ortaya çıktı. Bu  sikkelerin tamamının Roma Cumhuriyet döneminin imparatorlarından Augustus devrine  ait olduğu belirlendi. Bu gümüş sikkeler, Roma Cumhuriyet döneminin son  yüzyılının bir sikke albümü niteliğindedir. Son derece özel ve ünik bir  koleksiyonu oluşturmaktadır."

Özer, gümüş sikkelerden 439'unun dönemin para birimlerinden  "denarius", 212'sinin de "cistophor" olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

"YÜKSEK RÜTBELİ BİR ASKER TARAFINDAN KONULMUŞ OLABİLİR"

Prof. Dr. Özer, sikkelerin Aizanoi'ye gelen yüksek rütbeli bir asker  tarafından konulmuş olabileceğini tahmin ettiklerini anlattı.

Kısa süre içinde yaptıkları araştırmalara göre, hepsinin bir arada  bulunduğu böyle bir koleksiyonun benzerinin olmamasının, Aizanoi Penkalas  buluntusunun ünikliğini iyice artırdığını vurgulayan Özer, "Bunun dışında bu  sikkelerin çoğu, koleksiyonlarda 1-2 adet halinde yer alıp değerleri oldukça  yüklü bir meblağ tutmaktadır. Sikkelerin büyük kısmının Güney İtalya  darphanelerinde basıldığı gözlemlenmiştir. Son zamanların en özel gümüş sikke  buluntusudur." dedi.

Haklarında Türkçe ve İngilizce olarak yayın çalışması yürütülen  sikkelerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlandığını dile  getiren Özer, "Gerek dünyada gerek Türkiye'de yapılan kazılardan elde edilen buluntularla kıyaslandığında, bu özel gümüş Roma Cumhuriyet ve Augustus dönemi sikkeleri, çok özel ve son yüzyılın en önemli buluntu grubundan birini  oluşturmaktadır." diye konuştu.

 

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