AA
• 27 Ocak 2021 - 11:52 • Son Güncelleme:
Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti'nde Roma'nın sikke koleksiyonu bulundu
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, "İkinci Efes" olarak ifade edilen Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda bir testide, Roma Cumhuriyeti dönemine ait koleksiyonlarda da ender görülen 651 gümüş sikke bulundu.
AA
• 27 Ocak 2021 - 11:52 • Son Güncelleme:
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, "İkinci Efes" olarak ifade edilen Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda bir testide, Roma Cumhuriyeti dönemine ait koleksiyonlarda da ender görülen 651 gümüş sikke bulundu.
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