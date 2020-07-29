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29.07.2020 - 13:58 | | İHA

Kütahya'da yaban arılarının çatı arasına yaptıkları dev yuva şaşırttı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaban arılarının bir bahçe evinin çatı arasına yaptıkları dev yuva, görünümüyle dikkat çekiyor.

Kütahya'da yaban arılarının çatı arasına yaptıkları dev yuva şaşırttı

Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesi yolu üzerinde bulunan bahçe evinin çatı aralığındaki kiremitlerin altına arıların yaptığı yuva ilgi odağı oldu. Bahçe evinin sahibi Mehmet Er, yuvayı bahçesindeki kameralar sayesinde fark ettiğini söyledi. Er, "Daha önceden bahçe evimde hırsızlık olmuştu. Ben de kamera kurdurdum. Sonra kameradan bir gün bir baktım çok tuhaf renklerde bir kuş ve yuvasının olduğunu fark ettim. Ona bakmaya çatıya çıktığımda yuvayı gördüm. Bu yuvayı ilk gördüğümde ne olduğunu anlayamadım. Çok tuhaf bir yapısı var. Sonradan internet üzerinden yaptığım araştırma sonucunda yabani arı yuvası olduğunu öğrendim. Bu yuvanın hemen üzerinde kuş yuvası da var. Her iki farklı canlının aynı yerde yuva yapması da oldukça ilginç olduğunu düşünüyorum" dedi.

Benzer yuvaların arılarla ilgili müze olduğunu öğrendiğini belirten Er, kendisinin de buraya vermek istediğini ifade etti.

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