Kuzey Yıldızı İlk Aşk 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 25. son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki yayında mı?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kuzey, aylardır beklediği mutluluğa artık çok yakındır. Sonunda Yıldızla arasında bir engel kalmamıştır. Sadece Kuzey değil, tüm Molloğulları, Şule’den kurtuluşlarını kutlamaktadırlar. Nihayet Kuzeyle Yıldız kavuşacaktır. Fakat çok geçmeden herkes yanıldığını anlar. Çünkü Yıldız, hala kararında ısrarcıdır.



Kuzey’e bir daha güvenemeyecektir. Kuzey, kendini affettirmek için her yolu dener. Yıldız’ı köşeye sıkıştırmak, pes ettirmek için elinden geleni yapar. Kah Mecnun olur, kah romantik olur, kah gözü kara bir adam olur. Fakat Yıldız’ın kaybettiği güveni, tamir olacak gibi değildir. Yıldız da karşı atağa geçer. Yıldız, Kuzey’i delirttikçe Kuzey bir adım daha atar. Kuzey’e bir daha güvenemeyecektir. Kuzey, kendini affettirmek için her yolu dener. Yıldız’ı köşeye sıkıştırmak, pes ettirmek için elinden geleni yapar. Kah Mecnun olur, kah romantik olur, kah gözü kara bir adam olur. Fakat Yıldız’ın kaybettiği güveni, tamir olacak gibi değildir. Yıldız da karşı atağa geçer. Yıldız, Kuzey’i delirttikçe Kuzey bir adım daha atar. Tüm Mollaoğulları ve artık fahri Mollaoğlu olan Nahide ve Sefer de Kuzeyle Yıldız’ın kavuşması için seferber olmuştur. İki aşığı bir araya getirmek için plan üstüne plan yaparlar. Ama Yıldız’ın hiçbirine pabuç bırakmaya niyeti yoktur. Fakat Yıldız’ın hesap etmediği bir şey vardır. O ne kadar inatçıysa Kuzey de en az o kadar inatçıdır ve Yıldız’ı kazanmak için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Yıldız’ı, kendinden bile vazgeçecek kadar çok sevmektedir. Ve bunu, ona ispat ettiğinde Yıldız ne yapacağını şaşırır. Belki de artık herşey için çok geçtir.



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?







KUZEY YILDIZI İLK AŞK 25. SON BÖLÜM İZLE



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