KYK burs başvuruları 2020 ve KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

2020-2021 Eğitim yılında Üniversiteye yeni başlayacak olan veya geçtiğimiz dönemlerde başlayan her üniversite öğrencisi KYK burslarından veya KYK yurtlarından yararlanabilir. Fakar KYK bursu ve KYK yurdundan yararlanmak için belli şartlara sahip olmak gerekir. Peki KYK bursu kime çıkar, KYK yurdu kime çıkar? İşte KYK bursları ve KYK yurtları hakkında merak edilenler...



KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?



KYK burs ve yurt başvuruları henüz başlamadı. YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler sonrasında KYK burs ve yurt başvuru sürecinin de başlayacağı tahmin ediliyor.



KYK BURSU NEDİR?



Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.



Burstan yararlanacak öğrenciler,



Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri,



İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)



ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,



Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.



ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?



Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.



Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.



Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;



Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.



Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.



KYK YURTLARI BAŞVURU SÜRECİ



Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hakkazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçmeve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerindenyapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretimyılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuruyapacaklardır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yeteneksınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçişyapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlamaöğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Genel Müdürlükçe belirleneceksüre içinde e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.



Değerlendirme sonuçları; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresindenduyurulmaktadır.



Yurt Ücretleri:



Öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 200 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 215-340 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 400 TL’dir.