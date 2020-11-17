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17.11.2020 - 13:02 |

KYK burs borçları yapılandırmaya giriyor! KYK borcu yapılandırma ne zaman ve nasıl yapılır?

KYK Öğrenim Kredisinden yararlanan üniversite mezunlarının borçları yapılandırmaya giriyor. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan borç yapılandırma haberi sonrasında KYK burs borçları yapılandırma ve KYK borcu nasıl yapılandırılır? soruları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

KYK burs borçları yapılandırmaya giriyor! KYK borcu yapılandırma ne zaman ve nasıl yapılır?

Borçların yapılandırması haberi Resmi Gazete'de yayımlandı. Üniversite mezunlarının beklediği müjdeli haber ise geldi. Üniversite hayatında KYK öğrenim kredisinden yararlananların da borçları yapılandırılacak. Peki KYK borç yapılandırma 2020 ne zaman, nasıl yapılır? KYK borçları silinecek mi, ödeyenler ne olacak? Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA 2020

Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek.

YAPILANDIRMADAN NASIL YARARLANILACAK?

31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacak. İhtilaflı alacaklar da kapsama girmiyor. Yapılandırma için yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.

YAPILANDIRMALAR NASIL OLACAK?

Borçların yapılandırılmasında yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacak. Gecikme zammı ya da faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı dikkate alınacak ve borçluya seçenekler sunulacak. 6 ila arasında 18 taksit yapılabilecek, ikişer ayda bir ödeme yapılabilecek. Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara yüzde 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim yapılacak.

BORÇLARINI ÖDEYENLER NE OLACAK?

İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara Yİ-ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim yapılacak.

Taksitler aksarsa yapılandırma bozulacak mı?

Kanundan yararlanmak için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksitten sonra ise, bir takvim yılında 2 taksit süresinde ödenmezse bir şans daha verilecek. Bu ödenmeyen 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilebilecek.

Yapılandırma taksitlerinin bir kısmı ödenemezse ne olacak?

Böyle bir durumda ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak. Kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.

Koronavirüs yasakları camilerden anonsla duyurulduGaziantep'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, meydanlarda sigara içilmesinin yasaklanması ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı camilerden yapılan uyarı anonsları ile duyuruldu. İlçede ayrıca polis ekipleri de yasaklanan alanlarda sigara ve maske denetimi yaptı.
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