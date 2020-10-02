KYK burs ve KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? Üniversite bursu nasıl alınır?

2020-2021 Eğitim yılında üniversiteye giden üniversite öğrencilerinin başvuru yapabileceği KYK burs ve yurt işlemleri ne zaman yapılacak? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK bursu ve yurt olanaklarına ilgi bugünden başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı mı? İşte KYK bursu ve yurtları hakkında bilinenler...

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve yurt başvuru işlemleri henüz başlamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde paylaşacağız.

KYK BURSU 2020 NE KADAR?

2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.