KYK burs ve yurt başvuruları için heyecan büyüyor! KYK 2020 son duyurular

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından alınacak olan KYK burs ve yurt başvuru işlemleri ile ilgili araştırmalar yoğun ilgi görüyor. Üniversite öğrencileri günden güne sabırsızlanıyor. Peki KYK burs ve yurt başvuruları ile ilgili tarihler belirlendi mi?

KYK BURS - YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve yurt başvuruları henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KYK BURS 2020-2021 NE KADAR?

2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK YURDU 2020 NE KADAR?

GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.

BURS ŞARTLARI

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

ÖĞRENİM KREDİSİ ŞARTLARI

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

KYK YURTLARI

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.