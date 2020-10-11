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11.10.2020 - 23:55 |

KYK'dan açıklama geldi mi? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı?

KYK burs ve yurt başvuruları için sabırsız bekleyiş devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu'nun resmi ve sosyal medya hesapları sürekli olarak kontrol ediliyor. Dillerden düşmeyen soru ise KYK burs-yurt başvuruları ne zaman başlayacak? şeklinde...

KYK'dan açıklama geldi mi? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı?

Kredi Yurtlar Kurumu burs ve yurt başvuruları için tarih bekleniyor. Günlük olarak kurumun sitesi ziyaret edilirken öğrenciler bir haber almak için "KYK burs-yurt başvuruları ne zaman başlayacak?" diye soruyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvurularının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tarihlerin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.

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