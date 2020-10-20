20.10.2020 - 10:46 |
KYK Destek'ten son dakika KYK burs ve yurt başvuru açıklaması... KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Binlerce öğrenci KYK yurt ve burs başvuru tarihleri konusunda bilgi almak istiyor. Sık sık sorulan soru ise 'KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?' olurken KYK Destek Twitter hesabından yeni bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
KYK burs ve yurt başvuruları hala başlamazken öğrenciler sürekli tarih konusunun netleşmesini istiyor. Bu nedenle de KYK'nın Twitter hesabına bolca soru geliyor. İşte KYK'den son verilen cevap...
KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK Destek Twitter hesabı başvuru tarihleri hakkında net bir tarih vermezken "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz." dedi.