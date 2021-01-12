KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, kontenjanlar ve şartlar neler? KYK personel alımı başvuru ekranı...

KYK memur alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı gerçekleştirdiği duyuruda 500 yurt yönetim personeli alımı yapılacağını açıkladı. KYK personel alımı başvurusunun başlamasıyla birlikte detaylar araştırılmaya başlandı. Peki KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK personel alımı başvuru ekranı, şartları ve kontenjanları...

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK memur alımı başvurusu 4 Ocak tarihinde başladı. KYK personel alımı başvurusu; "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak yapılacaktır.20 Ocak saat 17.00'ye kadar başvurular alınacaktır.

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve

7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç

olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden

itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması

halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK MEMUR ALIMI KONTENJANLARI

KYK memur alımı ile ilgili kontenjanlar il bazlı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı duyurusunda yer aldı. İşte kontenjanlar listesi...