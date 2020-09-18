KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak? 2020 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak sorusu aile ve öğrenciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna yerleşmeye hak kazanan adaylar KYK yurt başvuruları ne zaman alınmaya başlanacak sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada KYK yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak olan açıklamaya göre belirleneceği açıklanmıştı

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayı içerisinde alınan KYK yurt başvuruları bu yıl yaşanan Pandemi nedeniyle henüz yapılamadı. KYK yurt başvurularının 1 Ekim sonrasında alınması bekleniyor

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e devlet sistemi üzerinden alınıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.

Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

KYK burs başvurularının da Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak olan takvime göre belirlenmesi bekleniyor. Binlerce öğrenci için önemli gelir kalemlerinden biri de aileden gelen paranın yanı sıra kazanılabilecek bir burs veya kredi olarak öne çıkıyor.