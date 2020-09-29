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29.09.2020 - 20:08 |

KYK yurt başvuruları için tarih verildi mi? Burs başvuruları başladı mı?

KYK yurt ve burs başvuruları için zaman daralırken beklentiler de bir hayli fazlalaştı. Yeni hafta ile birlikte KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu sık sık sorulmaya başlandı. İşte detaylar...

KYK yurt başvuruları için tarih verildi mi? Burs başvuruları başladı mı?

KYK yurt ve burs başvurularının eli kulağında... Zaman daraldıkça heyecan da tavan yapıyor. Üniversite öğrencileri ekim ayı yaklaşırken KYK yurt başvuruları başladı mı, burs başvuruları hangi tarihte başlayacak? soruları epey yöneltiliyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvurularının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tarihlerin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.

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