KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? Burs başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bulundukları şehirlerden farklı illerde yer alan Üniversitelere eğitim için gidecek olan adayların bu süreçte en önemli ihtiyaç kalemlerinden biri olan barınma ihtiyacı için ilk tercih sebebi olan KYK yurtları için başvuruların ne zaman alınacağı adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada başvuruların alınacağı tarih için Yükseköğretim Kurumları tarafından yayımlananacak olan akademik takvimin baz alınacağı duyuruldu.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında alınan KYK yurt başvurularının bu yıl Yükseköğretim Kurulu'nın açıklayacağı Akademik Takvime göre belirleneceği duyuruldu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN YURT BAŞVURUSU AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğü vurgulanarak, ‘’Bakanlığımız, ailelerinin bizlere emanet ettiği yüz binlerce üniversiteli gencimizin sağlık, huzur ve güvenliği için tüm tedbirleri almaktadır” denildi.

Bu bağlamda Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.”

Yurtlar yeni eğitim öğretim dönemine hazır

Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, üniversiteli gençlerin sağlığı için tüm imkânlarını seferber ederek yurtlarda dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladığı, sürecin sorunsuz olarak atlatılabilmesi için gereken tüm tedbirlerinin alındığı vurgulandı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde e-Devlet üzerinden alınan KYK burs başvurularının da Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak olan akademik takvime göre belirlenmesi bekleniyor